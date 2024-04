Operação contra irregularidades e a favor do ordenamento acontece de sexta-feira a domingo, em todo município - Divulgação/PMAR

Publicado 27/04/2024 21:12 | Atualizado 27/04/2024 21:56

Angra dos Reis - A Operação Choque de Ordem, em parceria com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), continua atuando de forma intensiva em vários bairros da cidade, reforçando a segurança e garantindo o ordenamento para os moradores. A principal meta é proporcionar uma maior sensação de segurança à população e promover a ordem no município.



A fiscalização reforçada ocorre nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, abrangendo diversas áreas de Angra dos Reis. Durante a operação, são realizadas abordagens a veículos suspeitos, fiscalização de documentos e vistoria de motocicletas. Além disso, são intensificadas as ações de combate aos carros de som que excedem o volume permitido e causam perturbação da ordem pública.

O Choque de Ordem é uma ação conjunta do 33º Batalhão de Polícia Militar, em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Fiscalização de Postura, Departamento de Trânsito, Vigilância Patrimonial e Proeis. As operações são realizadas com base em denúncias recebidas pelo CIOSP, que são repassadas aos agentes que estão nas ruas, os quais se dirigem aos locais indicados para verificar as irregularidades.

De janeiro a dezembro de 2023, foram registradas 57 apreensões de caixas de som, bens em área pública, mercadorias ambulantes irregulares, entre outras ocorrências. Também foram emitidas 187 notificações para estabelecimentos que funcionavam sem licença e com irregularidades no alvará. Além disso, foram realizadas 99 notificações de motos irregulares, 23 notificações de carros por irregularidades e 34 notificações de carros com som automotivo fora dos padrões.

Somente este ano, de janeiro até o dia 23 de abril, já foram realizadas 13 apreensões de caixas de som, bens em área pública, mercadorias ambulantes irregulares, entre outras ocorrências. Também foram emitidas 65 notificações para estabelecimentos que funcionavam sem licença e com irregularidades no alvará. Além disso, foram realizadas 74 notificações de motos irregulares, 8 notificações de carros por irregularidades e 5 notificações de carros com som automotivo fora dos padrões.



O secretário de Segurança Pública, Ricardo Ferreira, ressaltou que essa operação faz parte de um conjunto de ações que visam fortalecer a presença dos agentes de segurança na cidade, com foco na prevenção e repressão de crimes, além de buscar melhorar a mobilidade urbana.



- Estamos atuando de forma integrada para garantir a segurança da população e manter a ordem no município - afirmou o secretário.



A população pode contribuir com o trabalho das forças de segurança, fornecendo informações através do Disque Denúncia no número 0300 253 11 77 e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) no número (24) 3365-3254.