Carro pega fogo na Rio-Santos em Angra e interrompe o trânsito sentido Rio - Divulgação

Publicado 27/04/2024 21:42 | Atualizado 27/04/2024 21:45

Angra dos Reis – A Rodovia Rio-Santos, na altura do trevo do Morro da Cruz, ficou fechada por volta das 21h, deste sábado, (27), por conta de um incêndio em um veículo. Equipes da CCR e Bombeiros estavam no local para conter as chamas e evitar que outros veículos fossem atingidos. Neste momento (21h30) fluxo está liberado.

Houve congestionamento, nas duas vias sentido Rio/São Paulo. Equipes da CCR Rio SP e Bombeiros estavam no local. O fluxo de veículos foi interrompido por cerca de 20 minutos para que equipes de socorro pudessem controlar as chamas. Neste momento (21h21), ainda há retenção no trânsito que segue no sistema Siga e Pare.

Segundo informações extraoficiais não há feridos. Não se sabe o que causou o incêndio. O trânsito voltou ao normal por volta das 21h40.