Real Mambucaba briga pela primeira colocação na Copa Angra Sub13 - Divulgação/campeonato

Publicado 30/04/2024 11:07

Angra dos Reis – O time do Real Mambucaba segue na liderança da Copa Angra Sub-13, depois de vencer a Escolinha do Walter, por 4 a 2, no último sábado, nos jogos válidos pela quinta rodada. O próximo jogo será no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador.

Além do jogo do líder, o campo do bairro da Monsuaba, recebeu mais dois jogos jogos da 5ª rodada da Copa Angra de Futebol Sub-13. O Estrela Branca goleou o Porteira por 6 a 0, com destaque para Nicolas (3) Davi (2) e Pedro). Já o Tipo Colômbia venceu o Edy Show de Bola por 2 a 1 , com gols de Filipe e Pedro, e João Cássio marcou o gol do Edy Show de Bola. Os gols que consagraram o Real Mambucaba, líder do grupo contra a Escolinha do Walter por 4 a 2, foram de gols de Yan, Vitinho, Yllan e Baiano. Os dois gols do adversário foram de Pietro e Eliaquim.

Com esses resultados, a classificação ficou assim:



1º) Real Mambucaba - 10 PG

2º) Real Frade - 9 PG

3º) Porteira - 9 PG

4º) Estrela Branca -7 PG

5º) Tipo Colômbia - 6 PG

6º) Edy Show de Bola - 3 PG

7º) Escolinha do Walter - 0 PG



A 6ª rodada, a penúltima da primeira fase, acontece no campo do Belém, na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado nacional, Dia do Trabalhador:



8h - Tipo Colômbia x Real Mambucaba

9h10 - Estrela Branca x Edy Show de Bola

10h20 - Escolinha do Walter x Real Frade

Folga na rodada: Porteira.