Espuma amarela no mar de AngraDivulgação

Publicado 03/05/2024 20:17

Angra dos Reis- Uma das praias mais procuradas por turistas e moradores, da Costeirinha, no centro de Angra dos Reis/RJ, estava na tarde desta sexta-feira (3) com uma faixa extensa de espuma com aspecto amarelado e oleoso, que deixou ambientalistas preocupados. A Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura teria alertado os órgãos ambientais, sobre a espuma na baía da Ilha Grande. O INEA informou que vai vistoriar a área.

Mesmo com a poluição à mostra, banhistas, inclusive crianças, se refrescavam da onda de calor, marcando mais de 30º os termômetros, nesta sexta-feira.

População se banha próxima a mancha misteriosa na praia da costeirinha Divulgação

“ O calor está tão intenso que nem percebemos a mancha de óleo na água” – disse dona Ditinha, (69) residente no bairro Balneário, frequentadora assídua da costeirinha e praias da estrada do Contorno.



Só que esta não é a visão de ambientalistas, que demonstraram preocupação com a extensa faixa de espuma no mar. Ativista ambiental diz que mancha tem característica de produto químico e que deve ser analisada.

Mancha já chega na praia do Colégio Naval Divulgação

“As características são de produto químico, amarelo, usado em lavagem de navios, ou de algum vazamento possivelmente de poço, falo pela minha experiência. Precisa ser feita análise” – disse Carlos Eduardo, ativista ambiental e membro do Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica de Angra dos Reis.

A prefeitura informou em nota que já havia detectado a espuma, na quarta-feira, e acionou o INEA, mas descartou qualquer vazamento de esgoto sanitário.

“na última quarta-feira, 1º de maio, o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR) detectou algumas manchas no mar, com aspecto de espuma, na Baía da Ilha Grande. O IMAAR solicitou análise do material ao INEA, assim como enviou registro fotográfico ao órgão estadual responsável pelo monitoramento de águas marinhas, para análise. Vale ressaltar que as manchas não apresentam características de vazamento de esgoto sanitário”.



Já o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, em nota informou " que fará uma vistoria no local”.