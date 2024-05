Fiéis carregarão a imagem do Senhor do Bonfim em procissão pelo mar e terra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 05/05/2024 12:12

Angra dos Reis- A comunidade católica do bairro Bonfim, no centro de Angra dos Reis/RJ, acordou hoje, domingo(5) com uma alvorada festiva, com a banda do Colégio Naval, em homenagem ao Senhor do Bonfim, sem seguida missa solene na igrejinha que recebe o nome do santo, construída na ilhota em frente a localidade e festejos ao padroeiro durante todo o dia, com shows de bandas locais e barracas de comida típicas.

A tradicional Festa do Senhor do Bonfim teve início na última quinta-feira,( 2), e neste ano celebra o seu 244º aniversário. Até domingo, dia 5, a comunidade do Bonfim, localizada na Estrada do Contorno, desfrutará de uma extensa programação religiosa, incluindo missas e procissão, além de comidas típicas, pau de sebo e shows. Uma grande festa no pequeno vilarejo.

Durante os três dias de tríduo - exercícios religiosos que se repetem ou prolongam por três dias - teve missas na igrejinha. Os fiéis foram conduzidos por embarcações, gratuitamente, em parceria com a prefeitura, para que ninguém ficasse de fora das comemorações ao Senhor do Bonfim. saída sempre às 18h do cais do Bonfim.



O domingo da Festa do Senhor do Bonfim começou bem cedo com as atividades programadas Às 5h30, teve o momento de penitência pelas ruas do bairro, seguida por uma alvorada com a banda do Colégio Naval às 6h. Às 10h foi celebrada a grande missa festiva, com o translado da imagem do Senhor do Bonfim; às 16h, terá procissão pelas ruas do bairro.



Nas atrações musicais, abrilhantando a festa hoje,(5), quem comanda o show Banda Sereno e Pagode do Pablito. No palco montado na comunidade já teve Jefinho e Banda Católica no dia 2 (quinta-feira), Banda Católica e Aglomerou no dia 3 (sexta-feira), ontem,(4) a animação ficou por conta das Bandas Sonorus e Banda Kulha.

LENDA



A festa do Senhor do Bonfim é regada de uma rica história cultural e religiosa que está relacionada a uma lenda que conta conta de um pescador que encontrou uma imagem de Cristo Crucificado em uma pedra na enseada Batista das Neves. Após entregá-la a um frei, a imagem misteriosamente retornou ao local onde foi encontrada por três dias consecutivos. Diante dessa ocorrência, uma capela foi construída no local e a imagem permanece lá até os dias de hoje, voltada para a pedra onde foi encontrada.

Hoje tem bingo e almoço beneficente

