Jogos Sub 13 sétima rodada encerra a primeira fase do campeonato - Divulgação/campeonato

Publicado 03/05/2024 09:59

Angra dos Reis - Neste sábado,4, acontece o encerramento da primeira fase da Copa Angra de Futebol Sub-13. Será a 7ª e última rodada da fase classificatória. Os jogos começam às 8h. Quatro times garantiram vagas na semifinal.

Os nomes dos quatros clubes semifinalistas já estão definidos antes mesmo do fim da primeira fase. As equipes do Real Mambucaba, Real Frade, Estrela Branca e Porteira. Os três jogos da rodada acontecem na manhã deste sábado, (4), no campo da Gringa, no Parque Mambucaba.

O campeonato segue assim: às 8h - Escolinha do Walter x Estrela Branca; 9h10 - Real Mambucaba x Edy Show de Bola; 10h20 - Real Frade x Porteira. Folga: Tipo Colômbia.