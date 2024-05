Jogo de virada do Angra contra Piraí na competição de futsal - Divulgação/Futsal

Jogo de virada do Angra contra Piraí na competição de futsalDivulgação/Futsal

Publicado 03/05/2024 11:46

Angra dos Reis - Angra Futsal venceu Piraí de virada, pelo placar de 3 a 1. A partida aconteceu no ginásio Getúlio Telles, no complexo do Estádio Municipal, no Balneário, pela 8ª rodada da Copa de Futsal. O time angrense com a vitória ocupa a vice-liderança da chave C.

Mesmo com o visitante saindo na frente, ainda no primeiro tempo, através de Dê, e Iguinho empatou o jogo, e o placar da primeira etapa terminou em 1 a 1. A virada do time angrense veio no segundo tempo, com gols de Joctã e Luan Valverde.

Com ótima atuação na segunda etapa do jogo, o Angra Futsal só não fez mais gols e teve um placar mais elástico, devido a grande atuação do goleiro de Piraí, Leone, que fez várias defesas difíceis na pressão imposta pelo time angrense.

A vitória do time angrense, fez com que a equipe desse um grande salto, da lanterna para a vice-liderança do grupo C. Angra está com 9 pontos ganhos em 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates, marcou 23 gols, sofreu 22 e está com um saldo de um gol.

A equipe angrense folga na 9ª rodada e só volta a entrar em quadra no próximo dia 18, pela 10ª e última rodada da primeira fase da competição, diante de Sapucaia, fora de casa, às 14h, no ginásio Durval Vieira, em Anta, Sapucai.