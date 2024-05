Festa do Divino Espírito Santo terá danças folclóricas, shows musicais e uma programação religiosa - Divulgação/PMAR

Festa do Divino Espírito Santo terá danças folclóricas, shows musicais e uma programação religiosaDivulgação/PMAR

Publicado 08/05/2024 00:07

Angra dos Reis - Uma cerimônia realizada nesse domingo (5), no Largo da Matriz, com a presença do Menino Imperador Miguel Gonçalves Mariano, dos festeiros deste ano, comissão de festa e fiéis, marcou oficialmente a abertura da Festa do Divino Espírito Santo 2024, em Angra dos Reis na costa verde.



O Frei Jany Alejandro representou a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e abençoou a celebração que marca o início dos festejos religiosos e foi animada pela banda Jardim Sarmento.



A bandeira oficial da festa e as bandeiras das comunidades responsáveis pelas celebrações religiosas durante a novena também foram apresentadas no tradicional ato religioso.



Na próxima sexta-feira (10), às 18h, na Casa Larangeiras, acontece a saída das bandeiras do Divino rumo à igreja Matriz para o início do novenário, após percorrer as ruas do Centro. Às 19h será celebrada a missa de abertura e a bênção das bandeiras. Encerrando a primeira noite, vai acontecer a apresentação de uma banda católica no Largo da Matriz.



O novenário segue até o dia 18 de maio, sempre às 19h, com saída das bandeiras da Casa Larangeiras, às 18h. Paralelo à programação religiosa, a cidade já está sendo toda enfeitada para a festa com as ruas recebendo bandeiras vermelhas e brancas, os prédios públicos e igrejas ornamentados com flâmulas alusivas ao Divino Espírito Santo.



Outro atrativo da festa, as danças folclóricas, que envolvem mais de 400 pessoas, entre dançarinos, ensaiadores e equipe de apoio, já está a pleno vapor com ensaios diários na Casa Larangeiras, e o novo figurino dos componentes já está em produção.



A programação musical inclui shows, no Cais de Santa Luzia, dos cantores Vanessa da Mata na sexta-feira (17), Padre Alessandro Campos no sábado (18) e Ana Carolina no domingo (19). Haverá também a participação de artistas locais, a definir. Ainda dentro da programação cultural haverá um momento dedicado às mães neste domingo (12), com a apresentação da banda católica Colo de Deus, às 21h, na Praça Amaral Peixoto (Praça do Porto).



A Festa do Divino é uma das maiores tradições religiosas e culturais de Angra dos Reis e o crescimento do evento nos últimos anos movimenta a economia da cidade, não só com turistas, mas também com a geração de renda através do comércio local e outras atividades.



- Temos uma programação religiosa muito rica envolvendo um grande número de pessoas, e com o crescimento da programação cultural com atrações renomadas do cenário musical, recebemos muitos turistas da região. O comércio e a rede hoteleira registram um crescimento, temos os ambulantes legalizados trabalhando no entorno da festa, enfim, é um evento que faz a roda da economia girar em toda a cidade. Nossa expectativa é fazer a maior Festa do Divino dos últimos anos - declarou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.