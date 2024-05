Angra dos Reis

"Senhor do Bonfim" é celebrado pela comunidade católica em Angra

As festividades que envolvem tradição, história, fé e devoção ao santo acontecem no bairro do Bonfim, na estrada do Contorno no centro da cidade. A comunidade acordou hoje com alvorada da banda do Colégio Naval e às 16h terá procissão