Toneladas de alimentos não perecíveis e doações arrecadadas no evento seguem para o Rio Grande do SulDivulgação/PMAR

Publicado 14/05/2024 12:08

Angra dos Reis - No último sábado,(11), 26 atletas do Projeto Gileade de Angra dos Reis/RJ, subiram ao pódio, da 33ª Edição da Copa Alfabarra, na Arena Carioca 1, Parque Olímpico da Barra, no Rio. Ao todo foram 17 medalhas, sendo nove de ouro, duas de prata e seis de bronze. O projeto social atende crianças e adolescentes da periferia da cidade.

Atletas de Angra faturam medalhas e sobem ao pódio em solo carioca pela Copa Jiu-Jitsu, na Barra Divulgação/PMAR

O evento contou com a participação de 106 equipes de diversos estados do Brasil e a participação de cerca de 1.200 atletas. Por equipe, o time Gileade de jiu-jítsu ficou na 10ª colocação, o que demonstra a qualidade do trabalho feito pelo projeto, coordenado pelo mestre faixa preta Mauro da Glória.

Entre os campeões, destacamos o professor Carlos Roberto Gullo, o Betinho, medalha de ouro na sua categoria, que é atleta, e responsável há cinco anos pelo Centro de Treinamentos do Promorar, e trabalha atualmente com 80 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. O Projeto Gileade participou da Copa Alfabarra, com atletas representando cinco bairros dos 10 núcleos que têm no município. O trabalho de cunho esportivo e social tem se caracterizado, não só pela performance técnica dos atletas em várias faixas etárias, mas também pelo aspecto de orientação para a vida de cada um deles.

Destaques também para os campeões da equipe angrense: Guilherme, do Pontal; Vitor, Gamboa; Miguel, Morro da Cruz, e Eloá, Monsuaba. A equipe teve o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, no deslocamento dos atletas. Os participantes, além de professores e organizadores do evento conseguiram arrecadar cerca de uma tonelada de alimentos não perecíveis, e às doações serão encaminhadas para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que sofre com as enchentes.