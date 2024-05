Policiais encontram crime ambiental na praia do Cassino - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 12/05/2024 12:02

Angra - Através do Disque Denúncia 0300 1177, policiais militares lotados na 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, (4ª UPAm), localizaram uma área de armazenamento de produtos inflamáveis, neste sábado (11), na Praia do Cassino, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis.



Cerca de 200 metros de faixa de areia já estavam afetados pelo derramamento de óleo. Ninguém foi encontrado no local, identificado como avenida Nagib Mamed de Queiroz. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da cidade.



Na praia, segundo a denúncia, foram encontrados, além de pneus amontoados, um maquinário de guincho para embarcações, fixado ao solo e ao seu redor vários recipientes contendo óleo, inclusive, derramado na faixa de areia, causando poluição ambiental.

Galões com produtos químicos na faixa de areia da praia na Vila do Abraão Divulgação / Disque Denúncia



Ainda segundo informações, outros galpões existentes estavam trancados com cadeados. A ocorrência foi registrada na 166ª DP, ( Angra), que passa a investigar o caso.



As denúncias ao Linha Verde podem ser feitas através do 21 - 2253 1177// 0300- 253 1177. O anonimato é garantido.