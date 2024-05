Campeões do Angra Heatwaves: (em pé) Pablo, Duarte, Matheuzinho, Ryan, Cosminho, Igor e Davi. (agachados): Matheus Knoeller, Arturo, João Victor, Kelvin, Alexsander e João Paulo - Divulgação

Publicado 12/05/2024 12:10

Angra - A equipe de basquete Angra Heatwaves, consagrou-se bicampeã da Copa Angra/2024. Com uma diferença de 18 pontos sobre o adversário, placar 66 a 48. Jogo realizado na tarde deste sábado (11), em Angra dos Reis, na Costa verde.



Apesar de Gil Divers Paraty ter saído na frente, vencendo a primeira etapa por 36 a 29, o dono da casa reagiu e manteve a liderança, fechando a segunda etapa com um placar apertado 39 a 38.



Mesmo com a pressão do visitante, o jovem Kelvin e os experientes João Paulo e Pablo definiram a partida, e Angra ergueu o troféu mais uma vez.

Angra Heatwaves fez a festa em quadra do Cepe da Petrobras Reprodução / Rede Social



Na preliminar a vitória foi da ABVRJ Costa Verde, campeã da Copa Angra de Basquete + 40, placar de 64 a 55.



A final da copa foi realizada na quadra do Clube Cepe, na Vila da Petrobras.