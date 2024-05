As cartinhas vão em envelopes dentro de um saquinho cheio de esperança e amor - Divulgação/ Ong Ame+

Publicado 14/05/2024 16:43 | Atualizado 14/05/2024 17:07

Angra dos Reis - Um gesto simples de carinho, de quem ainda pequeno, já tem o sentimento de amor ao próximo. De expressar a solidariedade escrita em um papel, e espalhar a esperança para quem precisa recomeçar. Este é o sentimento de um grupo de voluntários da Ong Ame+ de Angra dos Reis, na costa verde do estado. O objetivo é recolher milhares de "cartinhas do amor". Mais de 200 já foram confeccionadas por crianças, e serão encaminhas com donativos para as crianças vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. A ong Ame+ conta com sua ajuda.

Quase dois caminhões de donativos, um só de água, já foram encaminhados às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O próximo desafio, é enviar o "amor, solidariedade e esperança" em forma de verbos e versos, escritos por crianças, sensibilizadas com a realidade do sul do país. Uma situação difícil para centenas de outras crianças que perderam tudo, e no momento, sentido a dor e frio de estarem longe de seus pais, em abrigos. O objetivo é que essas cartinhas alcancem as centenas de crianças perdidas.

A organização não governamental espera com a campanha enviar pelo menos duzentas cartas, junto com donativos às crianças vítimas das enchentes no sul. Se você tem um parente, irmão, filho, um vizinho, em fim, incentive suas crianças a ajudar ao próximo. É uma atitude que amanhã, quando estiverem adultos, fará a diferença na vida de cada um.

As cartinhas que chegam ao local de entrega, estão cheias de um sentimento de fé e esperança. Há expectativa é que cheguem alegrando o coraçãozinho daquelas que, além de perderem tudo, estão precisando ser aquecidas do frio e da realidade de estarem longe de seus familiares.

A ONG, que realiza um trabalho voltado para assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, está mobilizando escolas, igrejas, associações que desenvolvem trabalho com crianças, grupos envolvidos com esporte e da população como um todo, nesta ação "A gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu nunca vi uma tragédia com uma mobilização a nível mundial. Se Deus quiser teremos muitas, muitas cartinhas, pra enviar para o Rio Grande do Sul" - disse Cristiane Oliveira, presidente da ong Ame+.

Junto com a cartinha os organizadores colocam um pouco mais de afeto, para que o momento de lerem as cartas, fique ainda mais doce. " É o mínimo que podemos fazer. Graças a Deus estou muito feliz com o envolvimento da Ame+ em poder ajudar". Incentive as crianças a abraçar esta causa, que é se doar ao próximo, com coração, um papel e uma caneta.

As cartinhas podem ser entregues na Rua Coronel carvalho,539, no centro da cidade de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 12h.

Além das cartinhas, a ong está recebendo no mesmo endereço: cobertores, roupas de frio, calçados em perfeito estado, ensacadas com etiqueta identificando o tamanho e o gênero, para agilizar a entrega. Livros infantis, em perfeito estado, também podem ser doados e serão encaminhados ao Rio Grande do Sul.