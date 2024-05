Ambulância frente amassada e no chão marcas de sangue, provavelmente, do piloto que foi arremessado - Divulgação

Publicado 17/05/2024 21:54

Angra dos Reis - Um acidente grave foi registrado na noite desta sexta-feira(17), por volta das 21h, na Rio-Santos, na altura do bairro Camorim em Angra dos Reis na costa verde. A colisão envolvendo uma moto e uma ambulância do Samu, deixou o motociclista gravemente ferido. O trânsito foi interrompido por alguns minutos até a remoção do motociclista.

Equipes de socorro no local do acidente com trânsito interrompido Divulgação

O homem que pilotava a moto com impacto foi arremessado ao meio fio. No chão as marcas do acidente. Ele foi socorrido pelos Bombeiros em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), que não deu detalhes sobre o estado de saúde. Os ocupantes da ambulância nada sofreram.

" Nossa foi um impacto grande. Não sei como o rapaz não morreu" - disse o morador do bairro, Flávio da Silva (48) que aguardava no ponto de ônibus e só ouviu a batida.

Não se sabe o que teria causado a colisão. A Polícia Rodoviária Federal e CCR RioSP estavam no local.