As duas mulheres confirmadas com febre oropouche já estão em casa - Divulgação/PMAR

Publicado 17/05/2024 17:36

Angra dos Reis - A secretaria de Saúde de Angra dos Reis confirmou nessa quinta-feira,(16), dois casos de Febre Oropouche no município, doença transmitida por mosquito, assim como a dengue, Zika e Chikungunya. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN/RJ) e comunicado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. As duas vítimas da doença foram atendidas na unidade de saúde e já se encontram em casa.

Segundo as autoridades de saúde, a Febre do Oropouche é uma doença viral transmitida no ambiente urbano pelo Culicoides Paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Até o momento, não há registros de transmissão direta entre pessoas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares, semelhantes aos de outras arboviroses.

Entre os casos confirmados no município, está uma mulher de 51 anos, com comorbidades e moradora do segundo distrito, procurou atendimento médico em 18 de abril, apresentando sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, náusea e vômito. Ela foi internada no Hospital Municipal da Japuíba e teve uma evolução benigna, recebendo alta em 26 de abril.

O segundo caso é de outra mulher, de 55 anos, residente do primeiro distrito sanitário. Ela buscou atendimento médico em 3 de abril também com sintomas de febre, dor de cabeça e dor no corpo. Sua evolução foi benigna. A Secretaria de Saúde continua acompanhando e investigando os casos para obter mais informações, principalmente sobre a origem da transmissão e evolução da doença.

- É importante destacar que a melhor forma de prevenção é adotar cuidados com o ambiente, tais como: manter árvores e arbustos podados para aumentar a insolação no solo, remover o excesso de matéria orgânica (folhas, frutos), manter terrenos baldios limpos e garantir que os abrigos dos animais (aves, suínos, bovinos e outros) estejam sempre limpos. Em caso de qualquer sintoma, a população deve buscar imediatamente os serviços de pronto atendimento do município e evitar a automedicação – ressaltou o secretário de Saúde Rodrigo Ramos.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o Brasil já tem 5.102 casos até o momento, sendo 2.947 na Amazônia e 1.528 em Rondônia. O primeiro caso confirmado no Estado do Rio de Janeiro ocorreu em fevereiro deste ano.

Sintomas

Os sintomas da Febre do Oropouche são parecidos com os da dengue e da chikungunya e incluem febre de início súbito, dor de cabeça intensa, dor nas costas e na lombar e dor articular. Também pode haver tosse, tontura, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos, duram entre dois e sete dias.

Ao sinal de qualquer sintoma, a população deve procurar os Serviços de Pronto Atendimentos do município. Os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento sintomático e acompanhamento da rede municipal de saúde.