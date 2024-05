Angra dos Reis - O engenheiro civil Cláudio Ferreti (MDB) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Angra dos Reis na noite dessa quinta-feira (16). Ao lado do atual prefeito Fernando Jordão e da deputada estadual Célia Jordão, Ferreti, como é conhecido na cidade, recebeu mais de quatro mil apoiadores no Real Esporte Clube, no bairro da Japuíba.

Prefeito Fernando Jordão (E) no lançamento oficial da pré-candidatura de Ferreti (D) à prefeitura de Angra Divulgação/assessoria pré-candidato

“Meu compromisso é com os angrenses que, assim como eu, querem continuar vendo nossa cidade progredir. Uma vez confirmada minha candidatura, disputarei a eleição com o melhor projeto para nosso povo, que precisa de trabalho, dedicação e união para Angra seguir avançando”, disse Ferreti.O prefeito Fernando Jordão, que escolheu Ferreti como sucessor de seu legado de quatro mandatos à frente da administração municipal, também falou aos apoiadores.“Ferreti é o melhor para manter o que está dando certo em Angra e trabalhar para que a cidade melhore ainda mais. Conhece Angra como ninguém, é servidor da Prefeitura há quase 40 anos e sabe ouvir as pessoas”, afirmou Jordão.O evento contou também com a presença dos pré-candidatos a vereador pelo MDB e pelos partidos Progressistas (PP), Podemos, PRD, Agir e Solidariedade, que formam a maior coligação nas eleições deste ano em Angra.Cláudio de Lima Sírio, o Ferreti, começou sua carreira na Prefeitura de Angra em 1985 como engenheiro civil. Participou direta ou indiretamente de pelo menos 10 mil obras na cidade. Na atual gestão de Fernando Jordão, foi secretário de Governo e Relações Institucionais, entre janeiro de 2021 e abril de 2024.Nesse período, esteve em projetos marcantes da cidade, como a implantação do Cartão Educação e do Programa Saúde no Olhar, a obra de saneamento da Praia do Anil e a abertura do Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR).Também acompanhou de perto a parceria com o Governo do Estado na segurança pública, que implantou UPPs nos bairros Belém, Camorim Grande e Frade, contribuindo para reduzir os índices de criminalidade em Angra.Legítimo “peixe com banana”, como os angrenses chamam que é nascido e criado na cidade, Ferreti é casado com a também engenheira Elisabeth Brito, é pai de três filhos e tem cinco netos. Seus pais nasceram em Angra e seus avós paternos têm origens na cidade.