Telemedicina no CEM da JapuíbaDivulgação/PMAR

Publicado 18/05/2024 00:47

Angra dos Reis - A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis implementou no Centro de Especialidades Médicas da Japuíba um projeto de telemedicina que oferece serviços gratuitos para os moradores. Desde o final de 2023, já foram realizadas 541 consultas, com uma taxa de aprovação de 97%.

O projeto atende quatro dias da semana e disponibiliza consultas em clínica geral, psiquiatria infantil e psiquiatria adulta. Essa iniciativa tem ajudado a agilizar o atendimento e reduzir as filas de espera, principalmente nas áreas de psiquiatria infantil e adulta.

Mariana Barbosa, secretária-executiva de Atenção Primária, destaca a importância deste serviço.

- Com este serviço, conseguimos dar prosseguimento aos atendimentos de duas importantes filas do município: a psiquiatria infantil e adulta. Além disso, contamos com profissionais qualificados e aptos para atender os pacientes em suas respectivas especialidades, sempre visando um atendimento humano e de qualidade – disse Mariana.

O projeto foi desenvolvido para suprir a demanda por serviços médicos especializados em Angra dos Reis. As consultas são realizadas por meio de um software de videoconferência, garantindo que os pacientes recebam cuidados médicos de qualidade. Gabriela Martins, uma das pacientes atendidas na psiquiatria infantil, destaca o impacto positivo do projeto em sua vida escolar e pessoal.

- A consulta com a psiquiatra infantil tem sido bem importante, pois não temos tantos profissionais especializados na área, sendo assim o projeto tem me ajudado bastante com a consulta, encaminhamentos e remédios que têm melhorado bastante a minha vida em geral, com destaque para a melhoria na escola – disse a paciente.

Agendamento das Consultas

Para melhor organizar o cronograma, as consultas são divididas por dia da semana: segundas-feiras são reservadas para clínicos gerais, quartas e sextas-feiras para psiquiatria adulta, e quintas-feiras para psiquiatria infantil. Após cada consulta, os pacientes respondem a um questionário de avaliação e têm a oportunidade de enviar sugestões para melhorias no projeto. Os índices de aprovação chegam a 97%.

Para agendar consultas em clínica geral, os moradores da Japuíba devem ir até a Estratégia de Família do bairro. Já para as consultas de psiquiatria, os moradores de todos os bairros da cidade podem procurar a unidade de saúde de sua localidade para serem atendidos por um médico da equipe. Caso necessário, o profissional solicitará uma consulta com o psiquiatra. A solicitação será encaminhada para a regulação, que realizará o agendamento da consulta especializada.