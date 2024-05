Capela de Santa Rita, no Quilombo do Bracuí - Divulgação/reprodução internet

Capela de Santa Rita, no Quilombo do Bracuí

Publicado 18/05/2024 12:41 | Atualizado 18/05/2024 12:43

Angra dos Reis - A comunidade quilombola de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, está festejando Santa Rita de Cássia, conhecida como padroeira das causas impossíveis. A tradição se mantém há mais de 100 anos e reúne centenas de pessoas, sempre no mês de maio. Com missa, procissão e manifestações culturais, neste final de semana (18) e (19).

Quilombolas e indígenas apreciam o Jongo

A festa da padroeira do bairro teve início no último dia 10, com a novena, e segue neste final de semana e na quarta-feira (22), dia oficial dedicado à santa. O evento ocorre no Galpão da igreja de Santa Rita de Cássia, no Quilombo, e conta com manifestações culturais e religiosas, regadas há muita fé. Constam da programação novena, procissão, missa festiva, bingo e música ao vivo.

- A nossa festa vai oferecer a todos momentos de respeito e alegria, para que não haja rupturas em nossa religiosidade e cultura – explicou Alessandra Cirilo, uma das organizadoras da festa, junto com a Paróquia de São Sebastião e da comunidade Santa Rita de Cássia, com apoio da Prefeitura.

- Ficamos felizes em contribuir para que a diversidade da cultura de nossa cidade seja preservada. A Festa de Santa Rita de Cássia, por exemplo, tem mais de 100 anos e abre espaço para demonstrações de fé e religiosidade e também para atividades culturais – destacou o secretário de Eventos, João Willy.



Programação:



Sábado - 18 de maio



19h30 - Novena em honra à padroeira

22h - Show de forró com a banda Anjos Stilizados



Domingo - 19 de maio



9h30 - Carreata saindo da Escola Municipal Áurea Pires da Gama, seguida de procissão e santa missa festiva.

12h - Almoço com música ao vivo

14h - Apresentação de capoeira

15h - Show de prêmios, com cartelas comercializadas na hora.

18h - Show de forró com a banda Anjos Stilizados



Quarta-feira- 22 de maio



19h30 - Santa Missa em honra à padroeira