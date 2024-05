Angra dos Reis

Festa do Divino em Angra com shows na Praia do Anil

De Vanessa da Mata (sexta) e Ana Carolina (domingo). A figura central na Festa do Divino Espírito Santo, é o Menino Imperador, que neste ano é representado por Miguel Gonçalves Mariano, recebido com um grande cortejo no Cais de Santa Luzia, marcando a abertura da festa nesta sexta-feira