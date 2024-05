Preso por homicídio qualificado no Belém - Divulgação/PM

Preso por homicídio qualificado no BelémDivulgação/PM

Publicado 23/05/2024 01:34

Angra dos Reis - Uma equipe do serviço reservado do 33⁰ Batalhão de Polícia Militar, prendeu nessa quarta-feira(22), no bairro do Belém, em Angra dos Reis/RJ, um homem foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto, por homicídio qualificado. Ele estava escondido em uma casa na comunidade. O seu paradeiro foi encaminhado ao Disque Denúncia.

A ação dos policiais foi com base nas informações repassadas ao Disque Denúncia, que já vinha monitorando os passos do suspeito pelo crime. Um mandado de prisão foi expedido e um cerco montado para capturar o foragido. Ele foi levado à 166ª DP, e será encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Militar pede a colaboração da população em denunciar qualquer ato suspeito pelos canais:



- Disque Denúncia do Mov Rio:

0300 253 1177

- Serviço Reservado - P2 (24)992202387

O anonimato é garantido.