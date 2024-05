Espetáculos gratuitos à população até domingo no Centro Cultural localizado no São Bento - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Prosseguem até domingo, (26), as comemorações aos 24 anos de existência do Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM), em Angra dos Reis/RJ. As programação que envolve espetáculos gratuitos conta ainda com corte de bolo, nesta sexta-feira.

A programação foi aberta nesta quarta-feira (22) com o espetáculo infantil “Amigas do Coração” e seguem até domingo (26) com atrações totalmente gratuitas para adultos e crianças.



Alunos da rede pública municipal prestigiaram a abertura de uma série de espetáculos gratuitos, entre eles a jornada de amizade de Laura, Sophia e Camila, sendo uma delas autista e a apresentação da peça “Pastel de Ursa”.



- Aprendemos sobre autismo e sobre amizade e isso serve para todas as crianças, para que não tenha briga – destacou a aluna da Escola Municipal Adelaide Figueira, Valentina da Silva.



O ponto alto da programação será nesta sexta-feira (24), dia do aniversário do CCTM. Nessa data, as atividades terão início às 10h, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, e seguem até a noite, quando acontece o corte do bolo.



O público interessado em assistir aos espetáculos teatrais e de dança deve retirar a senha uma hora antes, na bilheteria do Centro Cultural.



- Queremos convidar a todos para participar desse momento de festa. O Centro Cultural Theophilo Massad já está pronto para as comemorações dos seus 24 anos e a programação é gratuita – reiterou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.



O Centro Cultural Theophilo Massad é composto pelo Teatro Dr. Câmara Torres, com capacidade para 210 pessoas; uma sala de vídeo com 50 lugares; sala de música e salão de exposição.



Para comemorar o aniversário do CCTM, uma nova mostra foi inaugurada no salão de exposição. “Bonecos Caiçaras”, do artista plástico Gustavo Valente, ficará aberta à visitação por um mês. Os visitantes podem apreciar 32 bonecos, barcos e quadros confeccionados em papel machê.





PROGRAMAÇÃO:



Quinta-feira – 23 de maio



10h – Espetáculo infantil “Wandinha” (classificação livre)



20h - Peça teatral “A Culpa é dos Reis Magos” (classificação 14 anos)





Sexta-feira – 24 de maio



10h – Espetáculo infantil “Os Meus Balões” (classificação livre)



14h – Feira de Moda e Artesanato - Praça Guarda-Marinha Greenhalgh



15h – Espetáculo teatral “Angra dos Reis” (classificação livre) - Praça Guarda-Marinha Greenhalgh



16h – Desfile de moda com o coletivo MIS - Praça Guarda-Marinha Greenhalgh



17h – Espetáculo teatral “A Lenda” (classificação livre) - Praça Guarda-Marinha Greenhalgh



18h - Projeto Musicalizando



19h – Espetáculo musical “Passos – Resublime” (classificação livre)



20h – Show musical “Monsuaba tá pra Peixe” e corte do bolo





Sábado – 25 de maio



20h – Espetáculo de dança “As Histórias que Vivi Aqui” (classificação livre)





Domingo – 26 de maio



16h – Espetáculo infantil “O Pequeno Herói Preto” (classificação livre).