Cais de chegada à Vila do Abraão, palco da 21ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Publicado 27/05/2024 20:28

Ilha Grande - Começaram nessa sexta-feira,( 24 ), as inscrições para o 21º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. O evento realizado pela prefeitura, acontecerá de 5 a 7 de julho, na Vila do Abraão. As inscrições são gratuitas, seguem até o próximo dia 7 de junho. Para se inscrever o interessado deve preencher formulário on-line disponível no site www.angra.rj.gov.br/festivaldemusica. Cada participante terá direito a inscrição de até 03 (três) músicas inéditas e originais no “Tema Livre” e até 02 (duas) músicas no “Tema Ecologia”.



Para cada música, deverá ser enviado em anexo áudio em formato MP3, somente com voz e um instrumento, finalizada, observando a qualidade técnica fonográfica. Os concorrentes poderão participar com músicas inscritas em outros festivais, desde que não tenham sido classificadas para alguma edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande.



A seleção das músicas será feita por uma equipe de profissionais de notório conhecimento na área musical, convidados pela Secretaria de Eventos, que estará à frente desta edição. A divulgação do resultado das músicas selecionadas será feita no dia 21 de junho de 2024, no site da Prefeitura de Angra dos Reis.



Ao todo serão escolhidas nove músicas para o Tema Livre e cinco para o Tema Ecologia. Para valorizar os músicos locais, dos 14 selecionados, 30% deverão ser de Angra dos Reis, sendo 20% da Ilha Grande e 10% do continente. O diferencial deste ano é que será oferecido a cada música classificada o valor de R$ 2 mil para ajuda de custo e embarcação com translado de ida e volta para o seu intérprete. Serão ao todo mais de R$ 25 mil em premiação, com descontos devidos de Imposto de Renda.



- Decidimos oferecer uma ajuda de custo para os finalistas como forma de incentivar a participação de mais músicos no nosso evento. Também queremos valorizar a presença dos artistas de Angra, principalmente os da Ilha Grande, já que o Festival é realizado lá, e por isso estabelecemos uma porcentagem das vagas para eles – explicou o secretário de Eventos, João Willy.



PREMIAÇÃO



As músicas serão premiadas em dois temas: “Tema Livre” e “Tema Ecologia”, que deverá destacar obrigatoriamente as características ecológicas da Baía da Ilha Grande. Haverá ainda premiação única para o “melhor intérprete”, independente da categoria em que foi inscrito.



Melhor música – Tema LIVRE – Prêmio Maestro Galloway



1º lugar: R$ 6.500,00 + troféu



2º lugar: R$ 3.900,00 + troféu



3º lugar: R$ 1.950,00 + troféu





Melhor música – Tema ECOLOGIA – Prêmio Marcelo Russo



Vencedor único: R$ 6.500,00 + troféu





Melhor INTÉRPRETE



Vencedor único: R$ 6.500,00 + troféu

Em caso de dúvidas, envie e-mail para festivaldemusica@angra.rj.gov.br .