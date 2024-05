Trinavy de Natação no Mar em Angra - Divulgação/PMAR

Publicado 28/05/2024 11:05

Angra dos Reis - No próximo domingo,(2), acontece o Simulado Trinavy de Natação no Mar, em Angra dos Reis, na costa verde. O evento terá provas de 2500m, 1250m e 500m e vai acontecer na sede náutica do CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), na Vila Residencial da Petrobras.

Um dos organizadores do Simulado Trinavy de Natação no Mar, o atleta Dennis Mitchel, acredita na participação de um número expressivo de atletas da cidade, especialmente, dos nadadores da equipe Baratas da Costeira. Para as provas 2500m, 1250m e 500m, alguns nadadores já confirmaram presença no domingo são: Átila, Adriano Camargo, Márcia Assad, Delei Vieira, Marta Assad, Alessandra Camargo, Lara Mendes, entre outros.

Por ser um evento de final de feriadão nacional, nesta quinta-feira, há expectativa de um grande público presente ao evento.