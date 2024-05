Trabalho de fiscalização e regularização na fiação de telecomunicações de postes - Divulgação/Enel

28/05/2024

Angra dos Reis - A Enel Distribuição Rio está com cronograma de serviços nas cidades do estado onde atua. Angra dos Reis, na costa verde, a empresa vai realizar a fiscalização e serviços de regularização na fiação de telecomunicação de postes, a partir de 1º de agosto. O objetivo da empresa é inspecionar a estrutura dos cabos nos postes, além de retirar fios e equipamentos de empresas provedoras de serviços de telefonia e internet que se encontram irregulares, gerando poluição visual por conta dos emaranhados de fios.



As ações serão realizadas nas seguintes vias do município: Alameda dos Gaviões, Avenida Francisco Magalhães de Castro, Estrada Angra Getulândia, Estrada Santa Rita, Avenida Francisco Magalhães de Castro, Rua Bela Vista, Rua Francisco Alves de Lima, Rua Getúlio Vargas, Rua Japoranga, Rua Santa Bárbara.



De acordo com as Resoluções conjuntas 001/1999 e 004/2014 das agências reguladoras do setor elétrico e do setor de telecomunicações (Aneel e Anatel), que tratam do compartilhamento de postes, as empresas que utilizam as estruturas devem seguir o plano de ocupação e as normas técnicas da distribuidora de energia local. O compartilhamento é o uso de uma mesma infraestrutura simultaneamente para as redes de distribuição aérea de energia e de telecomunicações. A gestão, nesse caso, é feita pela empresa titular do poste e o serviço se dá por meio de um contrato de aluguel.



As inspeções são fundamentais para garantir que o compartilhamento de postes seja feito de forma ordenada. “Todas as empresas de telecomunicação são previamente notificadas sobre essas ações de regularização, bem como a respeito das normas técnicas para uso e compartilhamento de postes. Ainda assim, infelizmente, muitas empresas insistem em não cumprir as normas técnicas e acabam sobrecarregando os postes. Essa prática é muito nociva para a segurança dos clientes e o fornecimento de energia”, ressalta Fabiana Susana Passos, responsável operacional da área de Compartilhamento.



A Enel Distribuição Rio realiza há mais de um ano ações de regularização na fiação de telecomunicação dos postes em sua área de abrangência. A iniciativa integra as atividades regulares do plano de fiscalização da empresa, previsto no contrato. Além de combater irregularidades e reluzir o risco de acidentes, a regularização também tem o objetivo de diminuir o impacto visual causado pelo excesso de cabos.

Em bairros da cidade, por exemplo; no Camorim, o amaranhado de fios tem causado transtornos aos moradores, além das constantes quedas de energia, poluição visual, e fios pendurados por conta dos caminhões de entregas que acabam arrastando a fiação, de telefonia e à cabo, deixando-a pendurada, trazendo perigo para as crianças e responsáveis que circulam a pé de bicicletas e até de motocicletas. Se a Lei municipal Nº 2.857, sancionada e publicada no Boletim Oficial no dia 28 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento ora instalado no município de Angra dos Reis, fosse cumprida, há pelo menos 12 anos, essa situação já estaria solucionada.

Estrada do Contorno terá fiação subterrânea

Obra vai trazer mais segurança e estabilidade para o fornecimento elétrico aos moradores da localidade



Em maio de 2022, há dois anos, a Prefeitura de Angra, em parceria com a ENEL, iniciou as obras para a instalação de fiação subterrânea na Estrada do Contorno, o acordo contemplaria mais de 5 km de extensão, da altura do Hotel Vila Galé até o Colégio Naval. Na ocasião a obra foi divulgada de grande importância para a localidade, que é um dos principais corredores turísticos de Angra dos Reis. Além de trazer mais segurança e estabilidade para a rede elétrica dos moradores, os turistas poderiam contemplar ainda melhor as belezas únicas da cidade.



Um levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, mostrou que cerca de duas mil pessoas seriam beneficiadas diretamente com as melhorias, além dos hóspedes de pousadas e hotéis.



- A instalação da rede elétrica vai melhorar a qualidade do fornecimento, também ajudará na robustez do circuito, na redução de execução de podas e na diminuição de cabos partidos na região, trazendo importantes melhorias para os moradores da localidade, como por exemplo, a redução da poluição visual causada por fios expostos ao ar livre – informou o secretário de Desenvolvimento Regional.



O projeto surgiu após a Prefeitura constatar os problemas causados na energia elétrica em épocas de chuva. Por causa da vegetação, em períodos de muita chuva e ventos, a população da localidade acabava ficando sem energia.



No primeiro momento, a Secretaria de Desenvolvimento Regional realizou ações de abertura do solo, enterramento do eletroduto e lançamento dos condutores (cabos). Depois será a vez de realizar as conexões para energização destes cabos. Como é um projeto pioneiro, não há um prazo definido para conclusão do trabalho.



Para fazer denúncias sobre uma fiação irregular ou para saber se uma empresa está cadastrada, o cliente pode entrar em contato como a companhia pelo 0800 280 2375 ou pelo e-mail atendimento.nas@enel.com.