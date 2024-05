Circuito estadual de skate neste final de semana, feriado de Corpus Christi, na Praia da Chácara - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis/RJ será palco do Circuito Estadual de Skate, um dos esportes em alta no Brasil. O campeonato será realizado, entre os dias 31 de maio e 02 de junho, na pista Leandro Olhadinha, na Praia da Chácara, com entrada franca para o público. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio no site oficial da competição, em www.sacskateboard.com.br.

O evento, patrocinado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, contará com disputas nas categorias mirim (feminino e masculino), iniciante (feminino e masculino), amador (feminino e masculino) e paraskate master. Além das competições, o público poderá desfrutar de diversas atrações, como uma área gastronômica com food truck, stands, oficinas de arte, dança e shows ao vivo da banda NitRock e do DJ Naty.

A competição começará no dia 31, com treinos para o torneio. No dia 1º de junho, será a vez das categorias mirim masculino/feminino e iniciante masculino/feminino se apresentarem. Para encerrar o evento, no dia 02, as categorias master, paraskate e amador masculino e feminino mostrarão suas habilidades nas manobras, na pista da Praia da Chácara.

O Angra Xtreme Street é uma produção da Skateborad Attack Contest, homologada pela Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro — FASERJ, e pela Confederação Brasileira de Skateboarding.