Bola vai rolar no campeonato de futebol de areia a partir do dia 9 - Divulgação

Publicado 31/05/2024 10:39

Angra dos Reis - O futebol de praia deste ano em Angra dos Reis, na costa verde, vem com tudo no mês de junho. Times e jogadores da modalidade já estão se movimentando as praias da Ilha Grande, e os campos do Aterro do São Bento, no Continente. No dia 9 de junho a disputa será por uma das etapas do calendário do Circuito Ilha Grande de Futebol, com a competição acontecendo na praia de Provetá.

O torneio reunirá 15 equipes da Ilha Grande: Carretel, Cafundó, Meio FC, Bela Vista, Aventureiro, Pouso da Cajaíba, Calheus, Araçatica Jr, Abraão, Cairuçu, Tropa do Ainda, União IG, Monterrey, Os Crias e Base STA. E também em junho, a emoção volta aos campos do Aterro do São Bento, com a bola rolando primeiramente para a disputa do 2º Copão (2ª divisão), e logo na sequência vai acontecer a 3º edição do Angrense de Futebol de Praia (1ª divisão).