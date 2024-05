Edição 2023 praia do Anil lotada para mais uma edição da Angra Expo, maior evento evangélico da cidade - Divulgação/PMAR

Publicado 29/05/2024 21:53

Angra dos Reis - A Angra Expo 2024 vai acontecer de 8 a 10 de agosto, em Angra dos Reis, na costa verde, mas para o público já ir entrando no clima, a Prefeitura decidiu realizar quatro edições da Pré-Angra Expo, em quatro lugares diferentes da cidade. O primeiro bairro será o Parque Mambucaba.

O evento acontece neste sábado (1º), a partir das 19h30, e terá como principal atração a dupla Kaleb e Josh e o cantor David Fernandes que vão se apresentar com o projeto Cultura do Céu. Pai e filhos têm mais de 500 mil inscritos no seu canal no Youtube, onde seus clipes já foram visualizados milhões de vezes.

O aquecimento para a Angra Expo vai acontecer semanalmente e os outros bairros contemplados serão a Japuíba, Frade e Jacuecanga. Eles vão receber, respectivamente, William Nascimento, Gisele Nascimento e Elaine Martins.

Os artistas de renome no cenário gospel nacional subirão ao palco após as apresentações de Ministério de Louvores e cantores da região, selecionados pela Comissão de Pastores da Angra Expo, apoiadores do evento.

- Ao levarmos esse evento para os bairros iremos fortalecer a música gospel e esse segmento que é muito importante para a cidade – explicou o secretário de Eventos, João Willy. Confira a programação que já começa neste sábado.

PROGRAMAÇÃO:

1º DE JUNHO – SÁBADO

19h30 – Mambucaba (rua do Areal, em frente ao posto de gasolina) – com Cultura do Céu e cantores locais.



10 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA



19h30 – Japuíba (Praça da Porteira) – com William Nascimento e cantores locais



22 DE JUNHO – SÁBADO

19h30 – Frade (Rua Boa Esperança, próximo ao campo de futebol) - Com Giselle Nascimento e cantores locais

29 DE JUNHO – SÁBADO

19h30 – Jacuecanga (Praça Aristides Ribeiro, próximo ao terminal rodoviário) – com Elaine Martins e cantores locais.