"A Lenda" uma história que envolve cultura e fé - Divulgação/PMAR

Publicado 31/05/2024 20:40 | Atualizado 31/05/2024 20:41

Angra dos Reis - O Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, em Angra dos Reis, na costa verde, recebe nesta sexta-feira (31) o espetáculo teatral “A Lenda”. A peça é o trabalho final apresentado por 30 jovens que participaram da oficina #primeiroAto, que faz parte do projeto Inspira Jovem, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.



As apresentações, com classificação livre, estão em cartaz desde quarta-feira, às 20h e se encerra nesta sexta. O ingresso custa R$10,00 e pode ser adquirido na hora, na bilheteria do teatro. A direção da peça ficou a cargo do ator e diretor Maykon Renan, que também foi o responsável pelas aulas de teatro que reuniram jovens de 16 a 29 anos durante três meses.



O espetáculo em cena, “A Lenda” conta a história de uma trupe de atores nordestinos que viaja o país parando de cidade em cidade contando uma lenda local. A trupe para em Angra dos Reis e resolve contar a lenda de Nossa Senhora da Conceição.

Fabiana Couto(33) professora, assistiu a peça e ficou encantada com o resultado do projeto. - Muito bom a gente ver jovens se apresentando com tanta segurança e talento no palco. Ótimo trabalho e o elenco de parabéns. Um privilégio está aqui - disse



- O projeto Inspira Jovem, um pedido do prefeito Fernando Jordão para criar oficinas para nossos jovens, já começa a dar os primeiros frutos. Na programação de aniversário do Centro Cultural tivemos a apresentação, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, da mesma peça e agora essa turma de 30 jovens se apresenta no palco do Teatro Dr. Câmara Torres. - declarou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.