Treino do Angra sub-17 para o campeonato Estadual das Ligas MunicipaisDivulgação/Sub17

Publicado 31/05/2024 16:15 | Atualizado 31/05/2024 16:18

Angra dos Reis - Vem aí mais um Campeonato Estadual de Ligas Municipais na categoria Sub-17, promovido pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). As cidades da costa verde estarão participando, entre elas Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, com jogos a partir do dia 22 de junho.

O campeonato é no sistema eliminatório, com jogos de ida e volta, e os primeiros confrontos serão realizados nos dias 22 e 29 de junho. Paraty vai enfrentar Mangaratiba, e Angra dos Reis vai pegar Rio Claro no mata-mata. No sorteio realizado pela FERJ, o vencedor dos confrontos entre Paraty e Mangaratiba vai direto para a final, que vai definir o campeão da fase Costa Verde do Campeonato Estadual de Ligas Municipais na categoria Sub-17, também em dois jogos, nos dias 20 e 27 de julho.

A Seleção Angrense Sub-17 da LAD (Liga Angrense de Desportos) vem se preparando desde o dia 16 de maio sob a orientação da comissão técnica formada por Carlos Eduardo (Tictonho), Fábio de Oliveira, Douglas Almeida e Daniel Oliveira. O trabalho teve início com uma peneira de jogadores entre 16 e 17 anos, porém já tendo uma lista prévia de escolhas de atletas para compor o elenco.

“Nossa última avaliação para selecionar jogadores foi na sexta-feira, (24). Os treinos estão acontecendo no Estádio Municipal, no Balneário, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 17h30. Nossa expectativa é a melhor possível, pois Angra tem muitos bons valores no futebol e estamos fazendo o melhor para reunir os bons atletas da cidade na formação de um elenco forte. Até o dia 22 estaremos bem preparados para fazermos nossa estreia diante de Rio Claro, jogando fora de casa”, disse Tictonho.