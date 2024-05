Cristiane Marcolino presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, na assembleia que deflagrou greve dos trabalhadores - Divulgação/reprodução rede social Sindicato

Angra dos Reis - Os trabalhadores do estaleiro Seatrium, em Angra dos Reis/RJ, em assembleia geral realizada nessa semana, aprovaram por unanimidade greve geral a partir desta segunda-feira(3), após rejeitarem a proposta apresentada pela empresa.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos a proposta de negociação apresentada pela direção do estaleiro, no primeiro momento foi somente INPC - reposição de 3,23%mais 1,77% de aumento real na data base da categoria, em maio. Sendo rejeitada pela categoria que optou pelo estado de greve. Uma nova proposta da empresa foi apresentada um pouco antes da assembleia geral, aumentou para 5% o piso do salário, passando de R$ 3.923,60 para R$ 4.119,78, além de 8% no tíquete refeição aumentando de R$ 650 para R$700 e 100% no Bônus de R$ 800 para R$1600, (com critérios) e pago no final do ano. " Essa é a última proposta da empresa", segundo o sindicato. A categoria votou contra a nova proposta e deflagrou greve geral nesta segunda(3).

A presidente do sindicato, Cristiane Marcolino, informou ainda na assembleia, que quanto a equiparação salarial, a empresa acenou que a discussão volta a ser pautada partir de junho e a partir de agosto não terá mais os embutidos no cardápio do refeitório, sendo recebido pelos trabalhadores de forma negativa a última decisão.

A partir de segunda com carro de som do sindicato estará na porta do estaleiro informando sobre o movimento e pediu que todos fiquem em casa.