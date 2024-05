Colisão na Rio-Santos, no trevo do Morro da Cruz - Divulgação/reprodução rede social

Colisão na Rio-Santos, no trevo do Morro da CruzDivulgação/reprodução rede social

Publicado 31/05/2024 17:30

Angra dos Reis- A sexta-feira,(31) de feriado prolongado está sendo marcada por acidentes na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde. Duas colisões envolvendo ônibus, carro e motos, foram registradas, pelo menos com uma vítima em estado grave.

Nesta colisão na Rio-Santos, Virada do Leste, o piloto e carona da moto ficaram feridos e a motorista do carro teve ferimentos na perna Divulgação/reprodução rede social

A primeira colisão aconteceu no início da tarde, na altura do condomínio Virada do Leste, sentido Rio, uma moto colidiu na lateral de um carro de passeio. Um homem adulto que estava na moto foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital da Japuíba, em estado grave, junto com o carona, um adolescente, que teve ferimentos. No carro, envolvido, das três jovens, apenas uma, a motorista teve ferimentos leves na perna e foi atendida no local. A unidade não informou o estado de saúde das vítimas.

O outro acidente também na rodovia, foi registrado na altura do trevo do morro da cruz, sentido São Paulo. O motociclista bateu na traseira do ônibus que faz o transporte coletivo na cidade. O motociclista também foi socorrido com lesões no braço e encaminhado ao HMJ, na Japuíba. No ônibus, ninguém se machucou.





Além do Corpo de Bombeiros e Samu, a PRF e CCR RioSP estavam no local. Não houve necessidade de interromper o trânsito, que fluiu lento com desvio, por alguns minutos, para o trabalho das equipes de socorro.

Movimento na rodovia

Apesar do sol entre nuvens, a temperatura durante o dia, em Angra dos Reis se manteve nas casas dos 22º. Não choveu. Neste final de tarde, um vento frio na região mostra a temperatura em declínio. Segundo o setor de turismo a cidade está com 75% de lotação. A expectativa é de que aumente em pelo menos 90% entre hoje e sábado, por conta do feriado prolongado.

Neste caso as recomendações das autoridades policiais para uma viagem tranquila são: respeite o limite de velocidade, em caso de chuva atenção redobrada, álcool e direção não combinam, evite ultrapassagem perigosa, e celular, quando estiver dirigindo, lembrando que é proibido pela lei de trânsito, com infração grave; cinto de segurança também é obrigatório. A PRF continua em vários pontos da Rio-Santos coibindo qualquer infração no trânsito e orientando os motoristas, na operação que começou nessa quarta-feira, véspera de feriado, e se estende até segunda-feira (3).