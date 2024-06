Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis - Divulgação/PMAR

Casa de Cultura Poeta Brasil dos ReisDivulgação/PMAR

Publicado 04/06/2024

Costa Verde - Um pouco da história dos municípios de Angra dos Reis e Paraty está reunida no livro “Paraty & Ilha Grande – cultura e biodiversidade”, cujo lançamento em Angra dos Reis ocorreu nesse domingo (1º) , na Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, com as presenças do prefeito Fernando Jordão e do secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.



Escrito pelos arquitetos Andrey Schlee e Andrey de Aspiazu – pai e filho – e pela jornalista Maura Campanili, com organização de Luiz Prado, o livro carrega no título a referência aos fatores que ajudaram a região a ser reconhecida como Patrimônio Mundial, por conta do exemplo de interação humana com o meio ambiente. A publicação conta com a participação de 19 fotógrafos, todos moradores da região, que deram ao projeto sua visão local.

São 260 páginas, com mais de 300 fotos distribuídas em dez capítulos, com destaque para áreas de conservação ambiental, arquitetura colonial, ciclo do ouro na região, comunidades tradicionais, quilombolas, caiçaras e indígenas. O objetivo é ampliar o entendimento sobre a preservação e a sustentabilidade do território e a importância para o desenvolvimento da região.



O livro será distribuído em escolas de Angra e Paraty, junto com o manual dos professores com sugestões de questões e debates para serem trabalhados em sala de aula. Também pode ser adquirido pelo site www.editoraquereres.com. O projeto conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.