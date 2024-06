Junho Violeta começa no próximo dia 10 com uma semana de conscientização de combate à violência - Divulgação/PMAR

Junho Violeta começa no próximo dia 10 com uma semana de conscientização de combate à violênciaDivulgação/PMAR

Publicado 03/06/2024 19:59 | Atualizado 03/06/2024 20:00

Angra dos Reis - O mês de Junho é marcado pela cor violeta em alusão ao mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, desenvolveu uma série de atividades que visam a conscientização da população sobre o tema. A programação começa no dia 10 e segue até o dia 17 de junho.



O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. Entre as ações, estão: palestras educativas, debates com a finalidade de promover o empoderamento da terceira idade, junto à sociedade, além de promover diversão e conhecimento para o público-alvo.



Dados do Disque 100 revelam que, só no primeiro semestre deste ano, mais de 33,6 mil casos de violações de direitos humanos foram registrados contra o idoso no país. A violência contra os idosos é um crime que deve ser combatido e denunciado. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou também através do Conselho Municipal do Idoso de Angra dos Reis pelo número (24) 3368-7334. Confira a programação abaixo.





Programação:



Dia 10/06 - segunda-feira



CRAS Monsuaba - 9h



CRAS Belém - 14 h





Dia 11/06 - terça-feira



CRAS Bracui - 9h



CRAS Frade - 14 h





Dia 12/06 - quarta-feira



CRAS Nova Angra - 9h



CRAS Centro - 14 h





Dia 13/06 - quinta-feira



CRAS Campo Belo - 14 h





Dia 14/06 - sexta-feira



CRAS PQ Mambucaba - 14h





Dia 17/06 - segunda-feira



Local: CEA – 9h30 e 14