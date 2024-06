Policiais da 4ª UPAm chegam a construção irregular e constatam poluição ao meio ambiente - Divulgação/Disque Denúncia Linha Verde

Policiais da 4ª UPAm chegam a construção irregular e constatam poluição ao meio ambienteDivulgação/Disque Denúncia Linha Verde

Publicado 05/06/2024 00:27 | Atualizado 05/06/2024 00:28

Angra dos Reis - Após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177), policiais do Comando de Polícia Ambiental, estiveram nesta terça-feira (04), fiscalizando um terreno localizado na estrada da Ponta Leste, em Angra dos Reis, na costa verde, onde identificaram uma construção irregular com atividade potencialmente poluidora ao Meio Ambiente.



De posse das informações, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga em diligência à Rua Monumento do Aquidabã, constataram a denúncia. Os policiais fizeram contato com o pedreiro que estava de serviço. Foi observado pela equipe da 4ª UPAm, a construção, ampliação e reforma de uma casa já existente, além da construção de um deck que estava em fase final. Ao ser perguntado sobre as licenças necessárias para as intervenções, o mesmo não soube responder e fez contato com o proprietário, que informou não ter nenhuma documentação.

Deck construído em área de preservação Divulgação/Disque Denúncia Linha Verde

Por estar infringindo o artigo 60 da lei 9605/98, os agentes se deslocaram à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada, sendo confeccionado um auto de constatação em desfavor do dono do imóvel.

O local denunciado faz parte do corredor turístico e um dos pontos visitados por estudantes e turistas, por guardar parte da história do Encouraçado Aquidabã - um navio de guerra que naufragou no dia 21 de janeiro de 1906, depois de uma explosão violenta, levando a fundo 212 homens da sua tripulação. No local foi erguido um monumento em memória às vítimas do naufrágio.

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).