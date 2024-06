Ronny, (Caravelas) e Vitinho, (Tipo Colômbia) rivalidade só em campo - Divulgação/LAD

Publicado 06/06/2024 10:16

Angra dos Reis - Os times de maior rivalidade na atualidade do futebol amador de Angra dos Reis, na costa verde, Caravelas x Tipo Colômbia, entram em campo na noite desta quinta-feira,( 6), para a disputa da última vaga para as quartas de final do Campeonato Angrense, organizado pela LAD (Liga Angrense de Desportos).

O jogo será às 18h45, no Estádio Municipal, no bairro Balneário, as equipes do Caravelas e Tipo Colômbia prometem fazer uma grande partida. Os dois times têm elencos com destaques para bons jogadores, como: os atacantes Ronny, (Caravelas), e Vitinho (Tipo Colômbia).

Elenco entra hoje em campo valendo vaga para as quartas de final Divulgação/LAD

Balanço da competição

A equipe do Caravelas, da comunidade do Morro do Peres, conquistou 100% de aproveitamento na primeira fase da competição, com três jogos e três vitórias, enquanto o seu adversário de hoje, Tipo Colômbia, do bairro do Camorim Grande, obteve em três jogos duas vitórias e uma derrota. O confronto vai eliminar nesta fase das quartas de final uma das equipes badaladas na competição da cidade e de qualidade no futebol amador.

Um dos favoritos a última vaga para as quartas de final Divulgação/LAD

Semifinais

Também jogam: Frade x Santa Fé, um dos confrontos já confirmados nas semifinais, e a outra disputa da fase decisiva da competição da LAD será entre Vitória/Salgema, que derrotou na noite dessa terça-feira, (4), o Junto e Misturado por 3 a 1, contra o vencedor de Caravelas e Tipo Colômbia.

Das 16 equipes que iniciaram o campeonato, 11 já ficaram pelo caminho. Apenas cinco brigam pela taça. A disputa já conta com 27 jogos, 130 gols marcados, somando a primeira fase e os três jogos das quartas de final, o que dá uma média de 4,8 gols por jogo.

A competição segue nesta quinta-feira, às 18h45, com bola rolando no estádio municipal.