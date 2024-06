Angra dos Reis - O Programa "Tartaruga Viva" na região da Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde, é um dos programas desenvolvidos pela Eletronuclear, para preservação do Meio Ambiente. Além de verificar a saúde, acompanhar o desenvolvimento desses animais, realizar resgates em debilitados, reabilitá-los e devolvê-los ao mar. No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a empresa divulgou balanço de atendimento nos últimos seis anos.



Dados consolidados evidenciam a permanência prolongada desses animais nas áreas de influência das usinas. Entre abril de 2018 e maio de 2024, 37 animais foram resgatados vivos e 16 foram reabilitados e devolvidos ao habitat natural.

Atendimento de animais silvestres no CRAS Divulgação/Eletronuclear

Por outro lado, o Tartaruga Viva recebeu 190 animais mortos e realizou 84 necropsias, que identificaram lixo no trato gastrointestinal em 20%. A principal causa das mortes (30%) foi afogamento, ocasionado pelo descarte de resíduos de pesca como as redes fantasmas.Diante das consequências geradas pela ação do homem, o Programa Tartaruga Viva tem como um dos pilares a educação ambiental. Em 2023, a base recebeu 4.071 visitantes, incluindo escolas e faculdades. Além disso, a equipe participou de eventos, congressos, ações de limpeza de praias e iniciativas voltadas para a conscientização.Centro de Reabilitação de animais Silvestres(CRAS)O CRAS é um projeto voluntário da Eletronuclear, licenciado junto aos órgãos fiscalizadores, criado a partir do reconhecimento pela empresa da demanda por um local para receber e tratar animais silvestres debilitados encontrados na Central Nuclear.O principal objetivo é receber animais silvestres nativos em situação de vulnerabilidade para tratamento veterinário, reabilitação e devolução ao ambiente de origem em condições de saúde para que possam novamente sobreviver na natureza.Os dados consolidados mostram que, do início de 2021 a maio de 2024, o CRAS atendeu 928 animais e reintroduziu 378 no habitat natural. No total, foram 138 espécies diferentes, com 529 mamíferos, 345 aves e 47 répteis.Um dos atendimentos de sucesso foi com uma jaguatirica, da espécie de Leopardus pardalis, que chegou abaixo do peso, com diversas lesões perfurocortantes pelo corpo, fraturas no crânio e um projétil balístico. Após cirurgia para remoção do objeto, o animal recebeu tratamento e a reabilitação foi concluída, com a posterior devolução à natureza.