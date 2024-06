Um dos finalistas do campeonato Angrense de Futebol Amador - Divulgação/Futebol Amador

Publicado 08/06/2024 01:01

Angra dos Reiss - Definido o último semifinalista do Campeonato Angrense de Futebol Amador. O Tipo Colômbia garantiu sua presença ao vencer o Caravelas por 3 a 0, na noite dessa quinta-feira, (6), no Estádio Municipal, no Balneário, em Angra dos Reis/RJ.

Os gols da vitória do Tipo Colômbia foram marcados por Vitinho (2) e Jones em cobrança de pênalti.

Os confrontos das semifinais da competição acontecem neste sábado, (8), no Estádio Municipal com a seguinte programação: às 13h45, Frade x Santa Fé, e às 15h45, Vitória/Salgema x Tipo Colômbia.

Semifinalistas entram em campo neste sábado Divulgação/Futebol Amador

Campanha dos semifinalistas:



O Frade está com 100% de aproveitamento na competição, com quatro jogos, quatro vitórias, nove gols marcados, sofreu dois gols e tem um saldo de sete gols. O Santa Fé disputou quatro partidas, com três vitórias, uma derrota, marcou 12 gols, sofreu um gol e tem um saldo de 11 gols. O Vitória/Salgema também obteve 100% de aproveitamento, com quatro jogos, quatro vitórias, o time marcou 16 gols, sofreu três gols e tem um saldo de 13 gols.



O Tipo Colômbia jogou quatro partidas, obteve três vitórias, teve uma derrota, marcou 18 gols, sofreu quatro e ficou com um saldo de 14 gols.