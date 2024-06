2ª Etapa do Circuito de Natação, a partir das 8h30, na piscina do CEAV, no centro da cidade - Divulgação/PMAR

Publicado 08/06/2024 00:26 | Atualizado 08/06/2024 01:02

Angra dos Reis – Neste sábado (8), será realizada a a 2ª etapa do Circuito de Natação 2024, na piscina do Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas (CEAV), no centro de Angra dos Reis/RJ, a partir das 8h30. O evento contará com a participação de 200 atletas. Os nadadores vão disputar provas em várias categorias, como o clássico nado crawl e as modalidades borboleta, peito e revezamento livre. As provas serão para atletas de diversas faixas etárias, desde o pré-mirim até o máster, incluindo disputas para o público PCD (Pessoas com Deficiência). O evento tem início programado para às 8h30. Os nadadores vão competir em várias categorias, nas modalidades de nado crawl, borboleta, peito e revezamento livre. A expectativa é de cerca de 200 atletas participem das provas, representando suas respectivas equipes. O retorno do Circuito Angrense de Natação em Piscina aconteceu no ano passado, em 2023. Organizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o circuito teve a 1ª Etapa em abril, no Clube Náutico de Praia Brava. Os vencedores foram premiados com certificado de participação e medalhas.

