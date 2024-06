Drogas apreendidas na Água Santa - Divulgação/33º BPM

Angra os Reis - Policiais do Serviço Reservado do 33º BPM, prendeu um homem nessa sexta-feira (7), por suspeita de tráfico de drogas, no bairro da Água Santa, em Angra dos Reis/RJ, apreendeu um menor e grande quantidade de drogas. Todo material foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito ( maior de idade) já vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência, que recebeu informações repassadas pelo Disque Denúncia do Mov Rio:0300 253 1177. Na ação foram apreendidos 53 pinos de cocaína, 17 tiras de maconha e 02 tabletes de maconha.

A polícia pede que denuncie!

- Disque Denúncia do Mov Rio:

0300 253 1177

- Serviço Reservado - P2 (24)992202387.