Foragida da justiça divulgada pelo Disque Denúncia foi capturada nas casinhas do BracuíDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/06/2024 10:43 | Atualizado 13/06/2024 10:48

Angra dos Reis – Vitória Monteiro dos Santos, vulgo “Xuxu”, foragida da justiça, foi presa, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, na tarde dessa quarta-feira( 12), por policiais do serviço reservado do 33º BPM. Os agentes chegaram ao local, identificado como casinhas do Bracuí, após levantamento de informações vindas através do Disque Denúncia (0300 253 1177) em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência, que já vinha monitorando seus passos.

Xuxu chegando a 166ª DP Divulgação/Disque Denúncia



Segundo os agentes, ela possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis pelos crimes contidos nos artigos 40 e 35 da lei 11.343, e já havia sido presa anteriormente em março de 2023 em posse de um rádio transmissor e dinheiro em espécie, durante operação policial na mesma localidade, que teve como objetivo capturar suspeitos da morte do Cabo Figueira, lotado no 33º BPM – assassinado com um tiro na cabeça durante confronto com criminosos na localidade, no dia 25 de fevereiro de 2023.



Ainda de acordo com os policiais militares, ela colaborava com o tráfico local para a implementação de barricadas na comunidade. “Xuxu” foi encaminhada à 166ª DP e será transferida para presídios no estado.



