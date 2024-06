Para os animais serem vacinados é necessário o agendamento - Divulgação/reprodução rede social

Angra dos Reis - A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca da Prefeitura de Angra dos Reis deu início à campanha de vacinação para o controle da brucelose bovina. Durante os meses de junho e julho, bezerras com idades entre 3 e 8 meses serão vacinadas. Os produtores interessados devem procurar a sede da secretaria, localizada no Calçadão Nelcyr Bitencourt Cabral, nº 189 B, Rua Coronel Carvalho, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 16h. O agendamento das aplicações será organizado de acordo com a demanda. Para mais informações, os telefones de contato são 3377-1780, 3377-5786 ou 3377-6080.

Brucelose

A brucelose é uma doença infectocontagiosa que afeta bovinos e também pode ser transmitida para seres humanos, sendo considerada uma zoonose. Além de causar prejuízos na produção de leite, a brucelose é conhecida por diversos nomes, como febre de Malta, de Gibraltar, mediterrânea ou ondulante. A doença é crônica e é causada por bactérias do gênero Brucella, que podem ser transmitidas aos humanos através do consumo de laticínios não pasteurizados ou pelo contato direto com animais infectados.



Nos bovinos, a brucelose afeta principalmente fêmeas em idade reprodutiva, causando aborto. Outros sinais característicos da doença incluem retenção de placenta, secreção vaginal purulenta ou não, muitas vezes com odor fétido e de cor cinza ou vermelho-pardo. A infecção também pode se manifestar clinicamente na glândula mamária.

Embora seja menos comum, a brucelose também pode afetar os machos bovinos, causando artrite, tenossinovite, bursite, abscessos cutâneos e, ocasionalmente, orquite e epididimite. Em seres humanos, os sintomas da doença podem ser confundidos com os da gripe, incluindo febre recorrente, sudorese noturna, fraqueza, cansaço e dor de cabeça, abdominal e nas costas. Na forma crônica, esses sintomas podem se intensificar.