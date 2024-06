Entre os representantes dos bairros na reunião estavam, Camorim e Camorim Pequeno, cortados pela rodovia - Divulgação/PMAR

Publicado 14/06/2024 00:47 | Atualizado 14/06/2024 00:51

Angra dos Reis - Moradores de bairros próximos a Rio-Santos se reuniram com representantes da Prefeitura, Câmara, CCR RioSP e Polícia Rodoviária Federal, nessa quarta-feira (12). Em pauta, as mudanças necessárias no contrato da concessionária, visando atender às reivindicações urgentes dos moradores.

Entre as demandas urgentes estão: a construção de passarelas, faixas de pedestres, quebra-molas, controladores de velocidade e a questão do pedágio free-flow. Ficou acordado no encontro agendar uma reunião com representantes da Agência Nacional de Transportes e Trânsito (ANTT), em Brasília para apresentar as solicitações.

A reunião ocorreu na sala de crise da Secretaria de Segurança Pública e contou com a participação de representantes de diversos bairros, como Campo Belo, Camorim Pequeno e Grande, Sapinhatuba 2, Garatucaia, Cantagalo, Morada do Bracuí e Gamboa do Belém. A CCR informou que muitos dos pedidos serão realizados pela empresa, que está presente no município há dois anos, porém, para agilizar as intervenções urgentes, é necessário que a Prefeitura reforce junto à ANTT a importância dessas mudanças, oficializando-as em contrato.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, ressaltou a importância desta reunião com a ANTT para que as intervenções possam ocorrer de imediato. Ele frisou que algumas melhorias podem levar alguns anos para serem executadas, por exemplo "a construção de passarelas, estavam previstas apenas para daqui a 7 ou 8 anos, e que é necessário agir para evitar acidentes e problemas futuros".

– A colaboração entre os diversos órgãos e a concessionária CCR é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de todos que utilizam essa importante via de transporte – resumiu o secretário.