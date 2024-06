Mulher que matou marido a facada foi conduzida à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 14/06/2024 16:34 | Atualizado 14/06/2024 21:03

Angra dos Reis - Um homem foi morto a facada nesta sexta-feira (14), no bairro do Frade, em Angra dos Reis, na costa verde. Segundo a polícia militar, que foi chamada para atender a ocorrência, a esposa teria sido a princípio, autora do homicídio. Informações dos moradores, se dão conta de que a mulher sofria agressões do companheiro, identificado como Gleison,(45), todas as vezes que o mesmo chegava em casa alcoolizado. "Quando não estava bêbado era uma pessoa, quando bebia era outra" - reagiu uma amiga do casal nas redes sociais, após a repercussão da notícia no bairro.

Segundo informações de vizinhos a motivação da morte teria sido uma discussão entre o casal que começou quando o mesmo teria chegado em casa alcoolizado e tentado agredi-la, primeiro com um martelo, depois com uma faca. A mulher entrou em luta corporal com o companheiro, e de acordo com seu relato aos policiais "o homem virou o pulso e acabou enfiando a faca na própria barriga", na altura do tórax. A PM foi acionada e ao chegar na localidade conhecida como Gruta, o homem estava caído no chão. O Samu foi acionado, mas não havia mais tempo, Gleison já estava em óbito.

A mulher identificada como Alessandra estava na casa e foi conduzida pelos policiais à 166ª DP, para prestar depoimento. Ela disse ter sido "vítima de violência doméstica e teria reagido por legítima defesa". Ela foi liberada, após depoimento. O companheiro tinha quatro passagens; pela Lei Maria da Penha e furto. A Polícia investiga o homicídio.