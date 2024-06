Drogas apreendidas no morro da Fortaleza, no centro da cidade - Divulgação/reprodução PM

Publicado 14/06/2024 17:02

Angra dos Reis - Policiais do Serviço Reservado da P-2, do 33º BPM, prenderam nessa quinta-feira(13) dois homens envolvidos com tráfico de drogas no morro da Fortaleza, no centro de Angra dos Reis, na costa verde. Com eles os policiais aprenderam dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas.

O sucesso da ação foi devido a um trabalho de inteligência dos agentes no combate a criminalidade em Angra. Foram apreendidos com a dupla: 140 pinos de cocaína, 110 invólucros de crack, 18 tabletes de maconha, cinco vidros de lança- perfume, dois frascos de loló, dois rádios transmissores e R$ 77 reais em espécie.

Os presos e todo material foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.