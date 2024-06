As três vítimas removidas para o HMJ estavam no carro branco, uma delas em estado grave - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 15/06/2024 11:50 | Atualizado 15/06/2024 11:51

Angra dos Reis - Uma colisão entre dois carros de passeio, na Rio-Santos, em Angra dos Reis/RJ, na manhã deste sábado(15), por volta das 8h15, deixou sete pessoas feridas, sendo três removidas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal da Japuíba. Uma das vítimas deu entrada na unidade em estado grave. As outras duas em estado moderado.

A batida, foi na altura da Sapinhatuba 2, na descida do trevo de entrada da cidade. Segundo informações um carro estava em direção ao centro de Angra, e o outro sentido Rio de Janeiro, quando houve a colisão. A CCR e PRF, estavam no local. O trânsito nos dois sentidos, centro da cidade/Rio, ficou lento, durante o atendimento às vítimas removidas, todas do veículo branco. A unidade de saúde não atualizou o boletim médico dos acidentados.