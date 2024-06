Drogas apreendidas no morro do Carmo com "FP" - Divulgação/Disque Denúncia

Drogas apreendidas no morro do Carmo com "FP"Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 16/06/2024 11:50

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (15), no morro do Carmo, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, Felipe de Carvalho de Amorim, conhecido na localidade como “FP”. Ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas na comunidade. “FP”, foi localizado e encurralado pelos policiais do 33º BPM, depois de informações encaminhadas ao Disque Denúncia ( 0300 – 253 1177) de tráfico de drogas na localidade. Uma equipe foi até o local denunciado e constatou a informação. Com o suspeito foram apreendidos: 595 - cápsulas de cocaína de R$ 35,00, 337- tabletes de skank de R$ 25,00,132 - tabletes de Maconha de R$ 50,00, 55 - tabletes de Skank de R$10,00, 45 - tabletes de Maconha de R$100,00, 05 - tabletes de Haxixe de R$50,00. Todo material e o preso foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ele está à disposição da Justiça e vai responder por tráfico de drogas.















Relatar erro

Você pode gostar