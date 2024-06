Categoria Sub-17 intensifica treinos visando campeonato promovido pela FERJ - Divulgação

Publicado 18/06/2024 11:26

Angra dos Reis - A Seleção Angrense de futebol Sub-17, de Angra dos Reis/RJ, estreia no próximo sábado, (22), na fase Costa Verde do Campeonato Estadual de Ligas Municipais, promovida pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). O campeonato é em sistema mata-mata, com jogos de ida e volta, e Angra dos Reis fará a primeira partida fora de casa, no campo do adversário, contra a seleção de Rio Claro, às 14h.

Na partida preliminar, também em Rio Claro, às 11h, haverá o confronto entre Paraty e Mangaratiba. Se o Sub-17 de Angra dos Reis vencer, vai pegar a Seleção de Itaguaí na fase seguinte, nos dias 6 e 13 de julho.

A Seleção Angrense Sub-17 da LAD (Liga Angrense de Desportos), vem se preparando para a disputa do Campeonato Estadual de Ligas Municipais, fase Costa Verde, desde o dia 16 de maio, com treinamentos acontecendo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h, no Estádio Municipal e tem na comissão técnica o Carlos Eduardo (Tictonho), Fábio de Oliveira, Douglas Almeida e Daniel Oliveira.

No treino de ontem, foi apresentado o uniforme que os jogadores vão usar na competição, e o lateral direito Bryan e o goleiro Gustavo deram uma de modelo, assim como os membros da comissão técnica Tictonho e Douglas Almeida. A Seleção Angrense Sub-17 tem o apoio de amigos, empresários e da prefeitura de Angra.