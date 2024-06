"DG" preso e levado à 166ª DP - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 19/06/2024 16:29 | Atualizado 19/06/2024 16:52

Angra dos Reis - De posse de informações sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), policiais do serviço reservado do 33º BPM, realizaram nessa terça-feira, (18), uma operação na comunidade do morro da Glória I, em Angra dos Reis, na Costa Verde. O gerente do tráfico local, Diego Ferreira dos Santos, vulgo “Gordinho” ou “DG” e mais quatro envolvidos, foram presos, além da apreensão de farto material entorpecente.

Segundo os agentes da P2, o criminoso “Gordinho”, seria o gerente do tráfico na comunidade, além dele ainda foram presos, Matheus Souza Freire, Suelen Raul da Silva, Naila Iany Cruz, vulgo “Magrinha” e Cleiton Pablo.



De posse dos envolvidos, os policiais militares do serviço reservado ainda apreenderam: 200 cápsulas de cocaína, 114 tabletes de maconha, 28 tiras de maconha, 28 pedras de crack e três aparelhos celulares. Todo material apreendido e os presos foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.