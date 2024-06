Prefeito Fernando Jordão (E) Ferreti (D) e uma multidão pelas ruas do centro da cidade - Divulgação/Assessoria Ferreti

Publicado 18/06/2024 12:25

Angra dos Reis - Cerca de duas mil pessoas participaram na noite dessa segunda-feira, (17), da caminhada da pré-candidatura de Ferreti a prefeito de Angra pelas principais ruas do Centro da cidade. O ato demonstrou força política da dupla Ferreti e prefeito Fernando Jordão, à frente da caminhada. Ao lado deles, estava à esposa de Ferreti, Beth Brito. Muitos dos pré-candidatos na corrida à Câmara de Angra, também participaram da manifestação de pré-campanha.

Pré-candidato a prefeito Ferreti, ladeado pela sua esposa Beth Brito e o prefeito Jordão(E) acenava ao público presente Divulgação/Assessoria Ferreti

A multidão acompanhou toda a caminhada, que teve como percurso às ruas do Comércio, Arcebisto Santos, Honório Lima, Coronel Carvalho, Raul Pompeia e encerrando na Praça Codrato de Vilhena. Ferreti e Jordão, durante o trajeto, cumprimentaram e abraçaram os trabalhadores do comércio e muitos populares, que com seus celulares faziam questão de registrar o momento.

- Agradeço muitos a todos que vieram nos apoiar nesse ato de pré-candidatura a prefeito. Estou feliz com o carinho e receptividade das pessoas nas ruas, pois elas confiam na nossa história com a cidade e na minha trajetória de 39 anos como engenheiro e gestor público. Elas acreditam que eu estou preparado para essa jornada. Sou muito grato ao prefeito Fernando Jordão por confiar em mim e tenho certeza de que o muito que ele já fez pelo município, nós faremos de tudo, dentro de nossas propostas de governo, para avançar ainda mais na nossa amada Angra dos Reis – disse Ferreti.

O prefeito Fernando Jordão também demonstrou muita empolgação com o carinho recebido das pessoas ao longo da caminhada, ele que está no seu quarto mandato e tem uma alta aprovação popular de seus governos.

- Caminhada linda pelas ruas do Centro da cidade. Estou muito feliz com o carinho que eu e o Ferreti recebemos no comércio e das pessoas durante todo o trajeto. Eu sou prefeito pela quarta vez em Angra, e percebo o sentimento que vem das ruas, da população. E na caminhada, pude mais uma vez sentir a receptividade positiva. É sinal de que os moradores sabem da importância de avançar nos grandes projetos da nossa cidade. E o Ferreti também tem recebido esse carinho e reconhecimento da população como o a pessoa mais preparada para essa missão. É muito gratificante – comentou Fernando Jordão.

A caminhada encerrou na praça Codrato de Vilhena, no centro da cidade.