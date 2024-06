Curso de capacitação LPG no teatro municipal Câmara Torres - Divulgação/PMAR

Publicado 26/06/2024 11:35

Angra dos Reis - O município de Angra dos Reis, na costa verde do estado, sediou o lançamento do Programa de Capacitação da Lei Paulo Gustavo (LPG). O evento, que aconteceu no Teatro Municipal Theóphilo Massad, nessa segunda-feira (24), contou com a participação de profissionais e gestores públicos municipais de cultura de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Paraty.

O Programa de Capacitação da Lei Paulo Gustavo para Profissionais e Gestores Municipais de Cultura consiste em uma continuidade da implementação da Lei Paulo Gustavo (LPG) no estado, com foco no aperfeiçoamento da execução de projetos e de políticas públicas.

Realizada pela FGV Projetos e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC), a capacitação oferece conteúdos desenvolvidos a partir dos obstáculos observados para participação nos editais, das demandas para qualificação dos projetos aprovados e dos principais desafios que ainda se apresentam para profissionais e gestores culturais.

– A cultura vive um momento ímpar em todo o estado com a injeção de recursos públicos diretos e indiretos via Lei Paulo Gustavo e de recursos próprios dos municípios, proporcionando aos fazedores de cultura geração de renda e movimentação da economia criativa. Nunca tivemos tanto investimento descentralizado na cultura. Essa capacitação vai proporcionar aos gestores e fazedores de cultura, selecionados ou não, o esclarecimento de dúvidas, além de fazer com que caminhemos na direção da conclusão do nosso CPF da cultura com a elaboração do Plano de Cultura de Angra – explica o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.

O consultor da FGV Projetos, Gustavo Portella, e o assessor especial da SECEC-RJ, Frederico Mascarenhas, ministraram a capacitação. Durante o evento, ficou acordado que os responsáveis pelos projetos aprovados na LPG nos municípios deverão preencher um formulário online até a próxima quinta-feira, 27 de junho, por meio do seguinte link: https://shre.ink/LPGmunicipios

No caso de dúvidas ou necessidade de assistência no preenchimento do formulário, os profissionais e gestores públicos municipais de cultura podem entrar em contato através do e-mail: contatolpg@fgv.br.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) representa o maior investimento direto já realizado no setor cultural do Brasil e destina R$ 3,862 bilhões para a execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional.